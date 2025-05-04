Nintendo выпустила большое обновление для Switch

Nintendo выпустила обновление системного ПО версии 20.0.0 для консоли Switch первого поколения. Апдейт, ставший доступным 30 апреля, включает ряд изменений, призванных подготовить устройство к релизу Switch 2. Информация о прошивке доступна на официальном сайте американского подразделения Nintendo, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Одним из заметных нововведений стало появление на главном экране подменю с названием "Виртуальные игровые карточки". Этот раздел выполняет роль цифровой библиотеки пользователя, включающей приобретенные игры и загружаемый контент (DLC). Владельцы нескольких устройств Switch смогут использовать это меню для управления своими цифровыми копиями игр на разных приставках.

Также на основном экране появилась иконка GameShare. Ожидается, что эта функция позволит осуществлять беспроводной обмен играми между будущей консолью Switch 2 и текущей моделью. В настоящее время меню GameShare неактивно и, предположительно, заработает только после выхода новой системы.

Среди других изменений - появление опции переноса системных настроек на грядущую Switch 2. Предусмотрена возможность для пользователей, которые могут потерять доступ к своей нынешней консоли до релиза следующей: они смогут загрузить свои конфигурации на сервер. Nintendo предупреждает, что использование функции загрузки данных на сервер приведет к автоматическому сбросу текущей консоли до заводских настроек.

Помимо основных функций, обновление вносит небольшие коррективы в интерфейс, изменяя цветовое оформление некоторых системных иконок.

Релиз новой игровой системы Nintendo Switch 2 запланирован на 5 июня 2025 года.