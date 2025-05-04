Илон Маск захотел вживить в мозг возвращающий зрение чип

Компания Илона Маска Neuralink планирует в течение ближайшего года вживить человеку первый чип, который способен возвращать зрение полностью слепым людям. Об этом Маск сообщил в интервью телеканалу Fox News, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Предприниматель отметил, что гаджет под названием Blindsight будет напрямую взаимодействовать со зрительной корой головного мозга. Компания рассчитывает добиться прогресса в этом вопросе в течение следующих 12 месяцев.

По словам Маска, в у Neuralink есть еще несколько других разработок. Например, в будущем компания может помочь пациентам с повреждениями позвоночника вновь обрести возможность ходить.