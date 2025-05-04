https://news.day.az/world/1750025.html Илон Маск захотел вживить в мозг возвращающий зрение чип Компания Илона Маска Neuralink планирует в течение ближайшего года вживить человеку первый чип, который способен возвращать зрение полностью слепым людям. Об этом Маск сообщил в интервью телеканалу Fox News, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Илон Маск захотел вживить в мозг возвращающий зрение чип
Компания Илона Маска Neuralink планирует в течение ближайшего года вживить человеку первый чип, который способен возвращать зрение полностью слепым людям. Об этом Маск сообщил в интервью телеканалу Fox News, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Предприниматель отметил, что гаджет под названием Blindsight будет напрямую взаимодействовать со зрительной корой головного мозга. Компания рассчитывает добиться прогресса в этом вопросе в течение следующих 12 месяцев.
По словам Маска, в у Neuralink есть еще несколько других разработок. Например, в будущем компания может помочь пациентам с повреждениями позвоночника вновь обрести возможность ходить.
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