Вулкан Марапи в Индонезии стал извергаться ежемесячно

Вулкан Марапи в Индонезии извергается в этом году ежемесячно.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

На этот раз высота эруптивной колонны достигла 3 600 метров.