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Вулкан Марапи в Индонезии стал извергаться ежемесячно - ВИДЕО

Вулкан Марапи в Индонезии извергается в этом году ежемесячно. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. На этот раз высота эруптивной колонны достигла 3 600 метров.