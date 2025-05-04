https://news.day.az/world/1750013.html Вулкан Марапи в Индонезии стал извергаться ежемесячно - ВИДЕО Вулкан Марапи в Индонезии извергается в этом году ежемесячно. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. На этот раз высота эруптивной колонны достигла 3 600 метров.
Вулкан Марапи в Индонезии стал извергаться ежемесячно - ВИДЕО
Вулкан Марапи в Индонезии извергается в этом году ежемесячно.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
На этот раз высота эруптивной колонны достигла 3 600 метров.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре