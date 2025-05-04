Армении пора перестать жить прошлым

С момента освобождения Азербайджаном в 2020 году своих международно признанных территорий от трех десятилетий армянской оккупации, в Южном Кавказе произошли значительные изменения. В целом трансформация региона идет в направлении прочного мира и укрепления связей. Азербайджан активно выступает за региональное сотрудничество и энергетическую безопасность. Именно азербайджанская сторона сразу после окончания боевых действий выдвинула основные принципы мирного соглашения с Арменией.

Как передает Day.Az, об этом рассказал посол Азербайджана в Великобритании Элин Сулейманов в своей статье "Peace in the Caucasus is being delayed by Armenia's fantasies" ("Мир на Кавказе тормозится из-за фантазий Армении"), опубликованной в британском The Telegraph.

В статье Сулейманов подчеркнул, что обладая решающим военным преимуществом, Азербайджан предложил мирный договор и нормализацию отношений с Арменией, включая открытие транспортных и коммуникационных линий.

"Армения же на протяжении последних пяти лет затягивала выполнение своих письменных обязательств, тем самым откладывая мирный процесс. Примечательно, что финальный текст соглашения, согласованный лишь недавно, основан именно на тех условиях, которые Азербайджан предложил ещё ранее и которые Армения тогда не приняла.

Согласование финального текста само по себе является важной вехой, поскольку оно подтверждает эффективность прямых переговоров между сторонами без внешнего вмешательства - чего нельзя было сказать о бездейственном Минской группе ОБСЕ, которая ныне фактически прекратила своё существование. Надеемся, это также отражает растущее понимание в Армении, что построение мирных и взаимовыгодных отношений с соседями требует ответственного подхода, а не подчинения идеологическим фантазиям и воинственной риторике.

Конечно, одного текста соглашения недостаточно для установления прочного мира. Вспомним хотя бы Будапештский меморандум 1994 года, подписанный, в том числе, Великобританией, который предлагал Украине все то, в чем она сегодня остро нуждается, но так и не получила", - пишет Сулейманов.

Автор напомнил, что Азербайджан искренне стремится к нормализации отношений с Арменией и к обеспечению долгосрочной безопасности в регионе и подчеркнул, что Конституция Армении, которая по-прежнему фактически предусматривает аннексию азербайджанских земель, остается серьёзным препятствием.

"Проще говоря, положения соглашения о взаимном уважении территориальной целостности и суверенитета противоречат действующей Конституции Армении. Примечательно, что влиятельные армянские политические силы, выступающие против любого мира с Азербайджаном, продолжают выдвигать территориальные претензии к нашим международно признанным землям - ссылаясь именно на этот документ.

К счастью, даже самые рьяные армянские националисты, похоже, наконец осознают, что узкий, этнически ориентированный политический курс стал причиной постоянных конфликтов и, как следствие, главным тормозом развития их страны. Даже премьер-министр Армении Никол Пашинян признал, что освобождение Азербайджаном своих земель дало Армении возможность сосредоточиться на собственном суверенитете и расширении внешнеполитического маневра.

Однако для армянских политических кругов за рубежом реальность остаётся всего лишь помехой на пути их бесконечной кампании против Азербайджана и Турции, а также способом сохранить собственную, весьма сомнительную, актуальность. В стремлении к навязыванию идеологических установок само армянское государство всё больше становится инструментом, а не целью.

Но и они не одиноки в своей погоне за значимостью любой ценой: ряд западных политиков также не желают признавать положительные сдвиги. Пример - британский пэр Лорд Алтон, который тратит удивительное количество времени на нападки на Азербайджан и отрицание любых успехов в мирном процессе

В своём последнем заявлении он, не называя имени, защищает Рубена Варданяна - этнического армянского олигарха, незаконно переброшенного из Москвы на территорию Азербайджана в качестве "лидера" сепаратистов. При этом Алтон умалчивает о том, что Варданян внесён в санкционные списки Украины за поддержку войны и что он лично руководил актами насилия против Азербайджана. Не обладая юридическим образованием, Алтон называет Варданяна и других подсудимых в Азербайджане "незаконно удерживаемыми", несмотря на недавние решения Рабочей группы ООН по произвольным задержаниям и Международного суда, которые подтвердили обратное: процесс не является произвольным, обвиняемые не подвергаются жестокому обращению, а суд проходит прозрачно и открыто для публики", - говорится в статье.

Сулейманов отмечает, что это, возможно, не имеет значения для представлений Алтона об истории, но имеет значение для остального мира. Чтобы оправдать своё покровительство Армении в её многолетнем нарушении международного права, Алтон прибегает к избитому штампу: дескать, Армения - первая христианская нация.

Даже если оставить в стороне сомнительную достоверность этого утверждения, кто в здравом уме будет оправдывать незаконные действия современного государства его религиозным выбором, сделанным на той же территории в IV веке нашей эры? Мы ведь не судим о современной Великобритании по тому, что делали римляне в Лондиниуме 1800 лет назад? Это было бы абсурдно.

Возможно, стоит последовать примеру покойного Папы Римского Франциска, который во время своего визита в Азербайджан менее десяти лет назад высоко оценил нашу культуру разнообразия и инклюзивности. Он призвал к подлинному миру между нашими народами - миру без двойных стандартов и разделяющих нарративов.