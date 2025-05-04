https://news.day.az/sport/1750077.html Определился победитель "Бакинского марафона 2025" среди мужчин Определился победитель "Бакинского марафона 2025" среди мужчин. Как передает Day.Az, первым к финишу в забеге, проходившем под девизом "Победи ветер!", пришел представитель Турции Атач Сезгин. Второе место занял украинский спортсмен Виталий Шафар, а бронзовую медаль завоевал ещё один турецкий бегун - Мурат Эмекдар.
Определился победитель "Бакинского марафона 2025" среди мужчин
Определился победитель "Бакинского марафона 2025" среди мужчин.
Как передает Day.Az, первым к финишу в забеге, проходившем под девизом "Победи ветер!", пришел представитель Турции Атач Сезгин.
Второе место занял украинский спортсмен Виталий Шафар, а бронзовую медаль завоевал ещё один турецкий бегун - Мурат Эмекдар.
Победители будут награждены медалями и денежными призами.
Отметим, что сегодня по инициативе Фонда Гейдара Алиева состоялся Бакинский марафон 2025. Участие в марафоне приняли около 28 000 человек.
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