Вниманию водителей!

Завтра, 4 мая, с 09:00 до 16:00 в связи с проведением "Бакинского марафона 2025" в Баку будет временно перекрыто движение транспорта на ряде улиц и проспектов. Это ограничение введено с целью обеспечения безопасности участников массового забега.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Главное управление государственной дорожной полиции Баку, маршрут марафона стартует от Площади флага, пройдет по административной территории Приморского бульвара до Морского вокзала, далее по площади Азадлыг, проспектам Нефтчиляр и 8 Ноября, участку приморского бульвара, проходящего по Аг Шехер и одноименной круговой развязке, по улице Хагани Рустамова обратно, мимо Парка военных трофеев, от пересечения улиц Юсифа Сафарова и А.Джалилова по улице Узеира Гаджибейли, проспекту Азадлыг, улицам З.Алиевой и Расула Рзы, проспекту Нефтчиляр, транспортной развязке "Азнефть" в направлении поселка Баил, по бибиэйбатской дороге, вокруг Дворца водного спорта по территории бульвара, мимо Baku Crystal Hall к финишу на Площади флага.

Кроме того, в связи с подготовительными работами к марафону, с 04:00 до 16:00 4 мая полностью перекроется движение по участку проспекта Нефтчиляр от Морского вокзала до Парка Победы, а также будут закрыты все выезды с прилегающих улиц и перекрёстков на этот отрезок магистрали.