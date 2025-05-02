На юге Чили произошло землетрясение магнитудой 7,5. Власти предупредили об угрозе цунами.

Как передает Day.Az, об этом пишет The Sun.

Землетрясение произошло в 218 км к югу от Пуэрто-Уильямса, в районе Магелланова пролива. Очаг располагался на глубине 10 км.

Национальная служба Чили по предотвращению стихийных бедствий и ликвидации их последствий сообщила, что прибрежная зона региона Магальянес на юге страны будет эвакуирована из-за риска цунами.