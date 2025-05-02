https://news.day.az/world/1749713.html Сильное землетрясение в Чили, объявлена угроза цунами На юге Чили произошло землетрясение магнитудой 7,5. Власти предупредили об угрозе цунами. Как передает Day.Az, об этом пишет The Sun. Землетрясение произошло в 218 км к югу от Пуэрто-Уильямса, в районе Магелланова пролива. Очаг располагался на глубине 10 км.
Сильное землетрясение в Чили, объявлена угроза цунами
На юге Чили произошло землетрясение магнитудой 7,5. Власти предупредили об угрозе цунами.
Как передает Day.Az, об этом пишет The Sun.
Землетрясение произошло в 218 км к югу от Пуэрто-Уильямса, в районе Магелланова пролива. Очаг располагался на глубине 10 км.
Национальная служба Чили по предотвращению стихийных бедствий и ликвидации их последствий сообщила, что прибрежная зона региона Магальянес на юге страны будет эвакуирована из-за риска цунами.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре