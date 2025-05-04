АБР обсудит новые вызовы и возможности в Милане

В Милане (Италия) началось 58-е ежегодное заседание Совета управляющих Азиатского банка развития (АБР), передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Мероприятие проходит с 4 по 7 мая в конгресс-центре Allianz MiCo - Milano Convention Centre.

Темой нынешней встречи выбрано "Обмен опытом, построение завтрашнего дня". Впервые в истории Италия принимает ежегодную встречу АБР. В мероприятии принимают участие министры финансов и главы центральных банков стран-членов АБР, представители международных организаций, частного сектора, гражданского общества и СМИ.

В первый день запланированы обсуждения по таким темам, как "Глобализация как движущая сила устойчивого развития", "Анализ рисков в рамках справедливого перехода АБР", "Преобразование системы подотчётности: дорожная карта новой эпохи".

5 мая состоится торжественная церемония открытия заседания Совета управляющих, официально ознаменовавшая начало мероприятия. В этот же день пройдёт деловая сессия управляющих, на которой будут рассматриваться и утверждаться финансовые отчёты и годовой доклад АБР, приниматься резолюции, а также зачитываться заявления стран-участниц. В программе также предусмотрены семинары АБР и мероприятия, организованные министерством экономики и финансов Италии.

6 мая утром пройдёт пленарная сессия управляющих, а во второй половине дня - семинар на тему "Сотрудничество Азия-Европа для будущей устойчивости". Также в программе - семинары, мероприятия гражданского общества и деловые встречи.

7 мая состоятся заключительные деловые встречи. Завершится мероприятие презентацией страны-хозяйки следующей ежегодной встречи, которая пройдёт в 2026 году.

Напомним, что 57-е ежегодное заседание прошло в мае прошлого года в Тбилиси (Грузия).

Ежегодные встречи Совета управляющих АБР служат площадкой для выработки стратегических направлений административной, финансовой и операционной деятельности банка. Это также возможность для стран-членов взаимодействовать с сотрудниками АБР, представителями НПО, СМИ, стран-наблюдателей, международных организаций, академических кругов и частного сектора.