Пакистан испытал дальнобойную ракету

Пакистан осуществил испытательный пуск ракеты большой дальности на фоне растущей напряженности в отношениях с Индией. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на пакистанских военных, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Запуск ракеты класса "земля-земля" Abdali был направлен на обеспечение оперативной готовности войск и проверку ключевых технических параметров. Учения провели в рамках проверки навигационной системы оружия и характеристик маневренности", - сказано в сообщении.