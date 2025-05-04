Поездка вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой и руководителя Баку Медиа Центра Арзу Алиевой в Нахчыван продолжилась в Ордубадском районе

3 мая вице-президент Фонда Гейдара Алиева, учредитель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева, руководитель Баку Медиа Центра Арзу Алиева и члены их семьи продолжили визит в Нахчыванскую Автономную Республику, посетив Ордубадский район и его окрестности.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, во второй день поездки они ознакомились с богатым историческим и культурным наследием, а также уникальным природным ландшафтом этого региона.

Сначала в рамках поездки Лейла Алиева и Арзу Алиева побывали в одном из духовно-символических мест Нахчывана - религиозно-историческом комплексе Эсхаби-Кехф. Здесь они побывали в "Дамджыхане" и других священных уголках комплекса, пообщались с местными жителями и сделали памятные фотографии.

Затем они отправились в город Ордубад, где ознакомились с рядом исторических, религиозных и культурных объектов. Сначала была посещена одна из архитектурных достопримечательностей города - Ордубадская Джума-мечеть. Затем в Историко-краеведческом музее "Гейсария" были осмотрены экспонаты, отражающие историю, культурное наследие и традиции ремесленного мастерства Ордубада.

Поездка продолжилась посещением улицы Сершехер, где расположены различные памятники культуры. Лейла Алиева и Арзу Алиева ознакомились с исторически значимой Сершехерской мечетью.

На площади Сершехер они посетили органический базар, на котором представлены уникальные местные продукты Ордубада: разнообразные национальные сладости, варенья, сухофрукты, растительные экстракты, лекарственные травы, мед и продукты пчеловодства, были поданы ордубадская яичница и знаменитый ордубадский лимон. Отмечалось, что вековой платан, растущий на площади, олицетворяет собой единство природы и истории Ордубада. Во время прогулки они пообщались с местными жителями и сделали памятные фотографии.

Затем была совершена поездка в село Вананд Ордубадского района. Здесь Лейла Алиева и Арзу Алиева побывали в гостях у семьи Акберовых, посетили малое аграрное хозяйство, занимающееся лимоноводством и ознакомились с процессом выращивания ордубадского лимона.