Власти Португалии планируют выслать из страны тысячи нелегалов

Временное правительство Португалии хочет выслать из страны около 18 тыс. нелегальных мигрантов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом пишет Associated Press.

Министр при президенте Антониу Лейтау Амару сообщил, что уведомления о необходимости покинуть страну будут направлены лицам, проживающим в Португалии без разрешения.

Отправлять уведомления правительство начнет со следующей недели. В первую волну это коснется около 4,5 тыс. человек, у них будет 20 дней на то, чтобы добровольно покинуть Португалию.

Недавно будущий министр внутренних дел Германии Александер Добриндт (ХСС) рассказал о намерении быстро принять меры по борьбе с нелегальной миграцией. Он пояснил, что границы не будут закрыты, но они будут более тщательно контролироваться.