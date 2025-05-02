Будет ли повышен предел скорости на Гран-При Азербайджана?

Международная федерация автоспорта (FIE) вместе с "Формулой-1" обсуждает вопрос о повышении на некоторых трассах лимита скорости на пит-лейн.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, предел скорости на некоторых этапах может быть повышен, но коснется ли это сентябрьского Гран-При Азербайджана, пока неизвестно.

В "Формуле-1" и FIA обеспокоены тем, что в некоторых уже состоявшихся гонках сезона борьба носила в основном позиционный и не слишком зрелищный характер. Достаточно вспомнить, что в четырёх случаях из пяти побеждал гонщик, стартовавший с поула.

Британская пресса, в частности, The Times и The Race, пишет, что среди возможных мер есть и предложение повысить предел скорости на пит-лейн. Логика такая: если потери времени на пит-стопах сократятся, команды будут более охотно применять тактические схемы с двумя и более остановками в боксах.