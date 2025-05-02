https://news.day.az/society/1749694.html Правила приема студентов в вузы Азербайджана изменились Государственный экзаменационный центр Азербайджанской Республики (ГЭЦ) распространил информацию об изменениях в правилах приема студентов в высшие учебные заведения страны. Об этом сообщили Day.Az в ГЭЦ.
Правила приема студентов в вузы Азербайджана изменились
Государственный экзаменационный центр Азербайджанской Республики (ГЭЦ) распространил информацию об изменениях в правилах приема студентов в высшие учебные заведения страны.
Об этом сообщили Day.Az в ГЭЦ.
В "Правила приема студентов в высшие учебные заведения Азербайджанской Республики", утвержденных Постановлением Кабинета министров Азербайджанской Республики от 8 февраля 2017 года №39, внесены некоторые изменения.
С изменениями в "Правилах приема студентов в высшие учебные заведения Азербайджанской Республики" можно ознакомиться здесь.
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