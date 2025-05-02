Правила приема студентов в вузы Азербайджана изменились

Государственный экзаменационный центр Азербайджанской Республики (ГЭЦ) распространил информацию об изменениях в правилах приема студентов в высшие учебные заведения страны.

Об этом сообщили Day.Az в ГЭЦ.

В "Правила приема студентов в высшие учебные заведения Азербайджанской Республики", утвержденных Постановлением Кабинета министров Азербайджанской Республики от 8 февраля 2017 года №39, внесены некоторые изменения.

С изменениями в "Правилах приема студентов в высшие учебные заведения Азербайджанской Республики" можно ознакомиться здесь.