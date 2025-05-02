Мухтар Бабаев подчеркнул стратегическую значимость сельского хозяйства

Сельское хозяйство является стратегически важным сектором, который обеспечивает основные потребности людей.

Как сообщает Day.Az, об этом сказал сегодня представитель Президента Азербайджанской Республики по вопросам климата Мухтар Бабаев на IV Форуме по развитию агробизнеса в Баку.

"Сегодня в мире возможности водных и земельных ресурсов с трудом удовлетворяют существующие потребности. С другой стороны, растущий спрос населения на продовольствие еще больше усиливает давление на эти ресурсы. По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), около 1,7 миллиарда гектаров земли во всем мире подверглись деградации в результате деятельности человека. Более 60 процентов этих земель являются пахотными угодьями и пастбищами.

В настоящее время в мире наблюдаются более интенсивные тепловые волны, сильные штормы и разрушительные наводнения. Если в 1970-х годах происходило примерно 100 катастроф в год, то сегодня эта цифра возросла до 400. Это угрожает продовольственной безопасности и ослабляет устойчивость сельского хозяйства", - сказал он.