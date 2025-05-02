https://news.day.az/world/1749679.html Сильное наводнение в Доминикане - ВИДЕО В Доминиканской Республике в городе Гаспар-Эрнандес уже несколько дней идет сильное наводнение. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Сильное наводнение в Доминикане - ВИДЕО
В Доминиканской Республике в городе Гаспар-Эрнандес уже несколько дней идет сильное наводнение.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
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