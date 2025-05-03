Новый вид мошенничества в соцсетях

"Оказываем помощь в получении адресной социальной помощи в размере 3399 манатов" - под таким лозунгом в социальной сети Facebook создан фейковый профиль под названием "Азербайджанская социальная помощь 2025", от имени которого якобы оказывается поддержка нуждающимся.

На самом же деле эта страница преследует цель мошенническим путём завладеть средствами граждан, вводя их в заблуждение. Государственный фонд социальной защиты призвал население к бдительности.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на телеканал Xəzər TV, пресс-секретарь фонда Рашад Мехдили заявил, что на указанной странице пользователям сначала предлагают зарегистрироваться с заявлением для получения социальной помощи.

Рашад Мехдили подчеркнул, что адресная помощь нуждающимся семьям назначается на основе электронного обращения, поданного представителем семьи.

Заявления рассматриваются через электронную систему с интеграцией данных из информационных ресурсов различных ведомств. Решение о назначении помощи доводится до граждан посредством SMS-уведомления. Также можно обратиться в колл-центр по номеру "142" для получения подробной информации по этому вопросу.

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