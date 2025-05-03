Военном институте им. Гейдара Алиева прошла научно-практическая конференция

В Военном институте имени Гейдара Алиева, действующем при Национальном университете обороны, состоялась республиканская научно-практическая конференция "Стратегия развития Азербайджанской Республики, потенциальные возможности и новые вызовы", посвященная 102-летию со дня рождения Общенационального лидера Гейдара Алиева.

Об этом в субботу сообщает Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана.

Сначала были возложены цветы к памятнику Общенациональному лидеру, воздвигнутому на территории Военного института, почтена его светлая память.

Мероприятие началось с минуты молчания в память о великом лидере Гейдаре Алиеве и сынах Отечества, ставших шехидами во имя независимости, территориальной целостности и суверенитета нашей страны, прозвучал Государственный гимн Азербайджанской Республики. Затем участникам был представлен видеофильм "Гейдар Алиев и стратегия развития Азербайджанской Республики".

Поприветствовав участников конференции, ректор Военного института имени Гейдара Алиева полковник Умудвар Гулиев произнес вступительную речь. Выступившие на конференции депутат Милли Меджлиса Азербайджанской Республики, доктор философии по теологии Джейхун Мамедов, генеральный директор Института нефтехимических процессов имени академика Юсифа Мамедалиева при Министерстве науки и образования, действительный член НАНА, доктор химических наук, профессор Вагиф Аббасов, начальник Академии имени Гейдара Алиева Службы государственной безопасности генерал-майор Эльшад Насиров и профессор Научно-исследовательского отдела Военного института имени Гейдара Алиева, доктор философии по политическим наукам, доцент Рамид Гусейнов поделились с участниками конференции своими взглядами о деятельности великого лидера Гейдара Алиева, стратегии развития Азербайджанской Республики, имеющихся возможностях, предстоящих задачах и вызовах. Затем состоялось пленарное заседание конференции. 35 организаций представили на конференцию более 100 статей.

Основная цель конференции состоит в обсуждении различных направлений заложенной Общенациональным лидером Гейдаром Алиевым стратегии развития современной Азербайджанской Республики, динамики развития, в том числе научно-теоретических основ новых подходов и перспектив в армейском строительстве в соответствии с требованиями, поставленными перед Азербайджанской Армией главой государства, Победоносным Верховным главнокомандующим Вооруженными силами Ильхамом Алиевым.

После пленарного заседания конференция продолжила работу по 5 секциям, были заслушаны интересные научные доклады участников, проведены обстоятельные тематические обсуждения, говорится в информации ведомства.