https://news.day.az/world/1749959.html В Индонезии зафиксировали землетрясение У побережья Индонезии зафиксировали землетрясение магнитудой 6,0. Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, об этом свидетельствуют данные на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC). Отмечается, что эпицентр землетрясения находился в 165 км к юго-западу от города Горонтало, где проживают 144 тыс. человек.
В Индонезии зафиксировали землетрясение
У побережья Индонезии зафиксировали землетрясение магнитудой 6,0.
Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, об этом свидетельствуют данные на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).
Отмечается, что эпицентр землетрясения находился в 165 км к юго-западу от города Горонтало, где проживают 144 тыс. человек. При этом очаг залегал на глубине 108 км.
На данный момент информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
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