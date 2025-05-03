В Индонезии зафиксировали землетрясение

У побережья Индонезии зафиксировали землетрясение магнитудой 6,0.

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, об этом свидетельствуют данные на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

Отмечается, что эпицентр землетрясения находился в 165 км к юго-западу от города Горонтало, где проживают 144 тыс. человек. При этом очаг залегал на глубине 108 км.

На данный момент информации о пострадавших и разрушениях не поступало.