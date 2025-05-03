США подготовили новые санкции против России

Соединенные Штаты подготовили новый пакет антироссийских санкций, чтобы усилить давление на РФ в ходе переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

По их информации, в пакет новых экономических санкций могут войти ограничения в банковской и энергетической сферах.

Как отмечает агентство, пока неясно, согласится ли президент США Дональд Трамп ввести против России новые ограничительные меры.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что американская администрация не вводит новые санкции в отношении России, так как не хочет поставить под угрозу процесс мирного урегулирования конфликта в Украине. 24 апреля Трамп заявил, что предпочел бы ответить на вопрос о возможности ужесточения антироссийских санкций "через неделю".