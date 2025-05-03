Казахстан запретил въезд Затулину и Кеосаяну

Власти Казахстана запретили въезд в страну четверым действующим депутатам Госдумы РФ и одному бывшему российскому парламентарию.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на источник в правительстве республики.

По словам собеседника издания, причиной стало публичное распространение этими лицами оскорбительных и враждебных высказываний в адрес Казахстана и его руководства.

Так, в черный список попали вице-спикер Государственной Думы Петр Толстой, первый заместитель председателя думского комитета по международным делам Вячеслав Никонов, депутаты от партии "Единая Россия" Евгений Федоров и Константин Затулин, а также глава Россотрудничества и бывший депутат Госдумы Евгений Примаков.

Как отмечает Deutsche Welle, кроме депутатов, в список персон нон грата также попали пропагандисты Тина Канделаки и Тигран Кеосаян, политолог Никита Мендкович, российский философ Александр Дугин, а также историк Андрей Грозин. Последнему на днях было отказано во въезде в Казахстан без объяснения причин.