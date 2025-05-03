Шторм с градом обрушился на Париж

В Париже и окрестностях разразился сильный шторм с крупным градом.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Стихия застала парижан врасплох: улицы быстро покрылись слоем льда, а сильные дожди вызвали локальные подтопления, в том числе в станциях метро. Скорость ветра достигала 90 км/ч, а температура упала с 27°C до 15°C всего за 15 минут.