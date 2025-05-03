https://news.day.az/world/1749974.html Шторм с градом обрушился на Париж - ВИДЕО В Париже и окрестностях разразился сильный шторм с крупным градом. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Стихия застала парижан врасплох: улицы быстро покрылись слоем льда, а сильные дожди вызвали локальные подтопления, в том числе в станциях метро.
Шторм с градом обрушился на Париж - ВИДЕО
В Париже и окрестностях разразился сильный шторм с крупным градом.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Стихия застала парижан врасплох: улицы быстро покрылись слоем льда, а сильные дожди вызвали локальные подтопления, в том числе в станциях метро. Скорость ветра достигала 90 км/ч, а температура упала с 27°C до 15°C всего за 15 минут.
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