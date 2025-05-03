Крупный британский ритейлер стал жертвой масштабной кибератаки
Британский ритейлер Marks & Spencer, в основном продающий одежду, товары для дома и нижнее белье, теряет миллионы фунтов из-за последствий масштабной кибератаки.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом пишет The Guardian.
Согласно материалу, сложности у компании начались на Пасху. Тогда на сайте перестали работать заказы в разделе "Нажми и забери" и начались сложности с бесконтактными платежами. Хотя эти проблемы удалось устранить, сейчас рителейр более чем на неделю остановил прием онлайн-заказов.
"Проще перечислить то, что работает, чем то, что не работает", - описал ситуацию один из работников.
Как уточняет газета, персонал старается заполнять полки магазинов, но запасы приходится проверять вручную. На восстановление работы сайта могут уйти недели, а на запуск всех систем - месяцы. Происходящее может серьезно сказаться на краткосрочной прибыли и обслуживании клиентов.
Отмечается, что Национальное агентство по борьбе с преступностью и полиция Лондона расследуют кибератаку, которая связана с хакерским сообществом Scattered Spider.
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