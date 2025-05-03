Назван самый продаваемый бренд ПК

Китайская корпорация Lenovo сохранила лидерство на мировом рынке компьютеров в первом квартале 2025 года. Об этом сообщается в отчете Counterpoint Research (CR), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По итогам первых трех месяцев года Lenovo получила долю 25 процентов - за год она выросла на 1 процент. Вторым по продажам брендом назвали HP, третьим - Dell. Американские корпорации получили долю 21 и 16 процентов соответственно. Такая же доля у них была зафиксирована год назад. Ниже расположились Apple и Asus - 10 и 6 процентов соответственно.

Все производители первой пятерки нарастили поставки за год. Больше всех поставки выросли у Apple, которая увеличила их на 17 процентов. Это объяснили успешным запуском на рынке линейки ноутбуков MacBook на базе процессора M4.

Общие поставки на рынке выросли на 6,7 процентов в годовом исчислении, всего было отгружено 61,4 миллиона единиц техники. Главными причинами роста поставок назвали ожидание игроков рынка введения торговых пошлин США и повышенный спрос в связи с окончанием поддержки операционной системы (ОС) Windows 10 и необходимости перехода на Windows 11.