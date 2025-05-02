В Баку восстанавливают зеленые насаждения

В рамках меморандума о сотрудничестве, подписанного между Исполнительной властью города Баку (ИВГБ) и Общественным объединением "Региональное развитие", продолжаются совместные рейды, направленные на устранение существующих недостатков в районах столицы.

Об этом сообщили Day.Az в ИВГБ.

В течение короткого времени сотрудники местных исполнительных органов и волонтеры Общественного объединения "Региональное развитие" провели мониторинг состояния тротуаров, деревьев и зеленых насаждений в ряде районов столицы, были выявлены высохшие и поврежденные деревья, пострадавшие от сильного ветра и других природных факторов, и принято решение заменить их новыми деревьями.

В связи с вышеупомянутым волонтеры Общественного объединения "Региональное развитие" совместно с сотрудниками Хозяйственного объединения по озеленению города Баку провели акцию по замене поврежденных деревьев на новые вдоль улиц в различных районах столицы. Были удалены корни более 100 поврежденных деревьев, а на их месте высажены новые деревья, которым предоставлен агротехнический уход. Определены ответственные лица, которые будут ухаживать за этими деревьями и осуществлять их полив.

Эти работы будут продолжаться и на других территориях.