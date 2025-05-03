Где в Баку самые низкие цены на жилье?

Согласно исследованию, проведенному Азербайджанским Обществом Оценщиков (АОО), цены на жилье в Баку колеблются от 1 750 до 9 640 манатов за квадратный метр. Эксперты проанализировали стоимость квартир в 11 из 12 районов города, охватывая различные улицы и проспекты.

Как сообщает Day.Az, председатель АОО Вугар Орудж сообщил "Xəzər Xəbər", что наиболее доступные квартиры находятся в Гарадагском районе, где стоимость одного квадратного метра в старых зданиях начинается с 1 750 манатов.

Вугар Орудж также отметил, что в связи с реализацией Генерального плана развития Баку можно ожидать дальнейший рост цен на жилье в будущем.

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