Автор: Эмин Алиев,

главный редактор АМИ Trend

В последние месяцы в Армении вновь проявляются тревожные тенденции. На фоне растущего внутреннего недовольства и политической нестабильности в армянском обществе все чаще звучат реваншистские лозунги. Их суть - стремление пересмотреть результаты Второй Карабахской войны и разумеется, "вернуть все как было".

Симптоматично и то, что поддерживают эти тезисы в Армении не только на бытовом или маргинальном уровне, но и среди бывших высокопоставленных военных. Один из ярких примеров - недавнее обращение бывшего карабахского "героя" и "генерала" Виталия Баласаняна к президенту России Владимиру Путину.

В этом письме он фактически умоляет Кремль "вмешаться в ситуацию", при этом не стесняясь использовать риторику, насыщенную откровенно воинственными и националистическими тезисами.

На этом фоне даже чаще звучат и прямые угрозы в адрес Азербайджана. В армянском информационном пространстве - как в традиционных, так и в социальных медиа - стали регулярно появляться высказывания, призывающие к "возмездию", "отвоеванию", "сопротивлению", а то и к прямой конфронтации.

Говорящие головы в армянских СМИ открыто говорят даже о возможных актах диверсий и даже терроре против Азербайджана. И это чревато! Но вот вообще не для Баку.

Новая геополитическая конфигурация, сложившаяся после 2023 года, укрепившиеся позиции Азербайджана и международная легитимность Баку в борьбе с терроризмом дают нашей стране широкий карт-бланш для решительных действий в отношении ЛЮБЫХ реваншистов, причем ГДЕ БЫ ОНИ НИ СИДЕЛИ.

Иными словами, если со стороны Армении будет предпринята хотя бы попытка силовой дестабилизации, Азербайджан не просто имеет право, но и обязанность нейтрализовать угрозу - в том числе и превентивно. И в этом контексте стоит обратить внимание на международный опыт. Израиль не ждёт, пока по нему ударят - он действует на упреждение, ликвидируя очаги угроз в секторе Газа или в Ливане. США в течение десятилетий проводят масштабные антитеррористические операции по всему миру, основываясь на праве на самооборону.

Азербайджан может действовать в той же логике. Любой, кто выступает с призывами к новой войне, кто планирует теракты или диверсии, автоматически попадает в категорию террористов. И все действия против таких элементов будут оправданы - как с правовой, так и с моральной точки зрения.

Сегодня Армения вновь оказалась перед выбором: продолжать путь нормализации и мирного сосуществования - или скатиться в хаос, поддавшись голосам мнимых "героев" прошлого. Но всем, кто мечтает о реванше, стоит усвоить одну простую истину: ни Европа, ни Россия, ни кто-либо еще не спасут тех, кто осознанно выбирает путь агрессии. Этот путь ведет только в тупик.

Так что армянам, мечтающим о реванше, стоит задуматься: а по башке не прилетит?