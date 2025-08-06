Новая эра в картах Birbank: безлимитные бонусы и больше возможностей для заработка

С 1 августа 2025 года обновлён механизм начисления бонусов по картам Birbank. Согласно новым условиям, пользователи больше не получают кэшбэк за оплату в партнерских магазинах и сервисах, а вместо этого зарабатывают безлимитные бонусы Umico. Это нововведение позволяет зарабатывать больше и делает использование карт ещё более выгодным.

Если ранее держатели карт Birbank Cashback и Birbank Star получали кэшбэк при покупках у партнёров, то теперь за аналогичные транзакции начисляются бонусы Umico без каких-либо ограничений по сумме. Чтобы воспользоваться новыми условиями, необходимо выбрать хотя бы одну категорию Umico бонусов в мобильном приложении Birbank на соответствующий месяц. Если пользователь выберет категорию кэшбэка, то бонусы за покупки у партнёров начисляться не будут. Только при выборе категории Umico бонусов возможно получение безлимитных бонусов.

Обновлённая система позволяет клиентам зарабатывать бонусы как по выбранной категории, так и за покупки в партнёрских точках. Например, если клиент на текущий месяц выбрал категорию "Отели - 3%", и при этом совершает оплату в отеле, являющемся партнёром, предлагающим 5% бонуса, он получает и 3% бонуса по категории, и 5% партнёрского бонуса. Таким образом, общая сумма бонуса по данной операции составит 8%.

В настоящее время по картам Birbank Cashback и Birbank Star установлен ежемесячный лимит: до 50 AZN для категорий кэшбэка и до 100 AZN для категорий бонусов Umico. Для карт Birbank Premium Cashback и Birbank Umico действует единый лимит в размере 100 AZN по бонусным категориям. Клиенты могут воспользоваться всеми этими возможностями при использовании соответствующих карт Birbank.

Birbank, являющийся торговой маркой Kapital Bank и постоянно предлагающий новейшие цифровые решения и банковские продукты, обслуживает клиентов через мобильное приложение с более чем 3 миллионами активных пользователей, а также через крупнейшую в Азербайджане сеть из 121 филиала и 52 отделений. До 2025 года банк предоставлял услуги своим клиентам под названием Kapital Bank - первого банка страны и входит в состав Paşa Holding. Kapital Bank продолжает свою деятельность как финансовый институт. Для получения дополнительной информации о продуктах и услугах банка вы можете посетить сайт https://birbank.az/, обратиться в справочный центр 196 или на страницы банка в различных социальных сетях.