https://news.day.az/world/1749715.html В США оживленную трассу засыпало монетами после аварии - ВИДЕО В США оживленную трассу засыпало монетами после аварии - шоссе было заблокировано на 14 часов. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Всего на дороге оказалось 800 тысяч долларов монетами.
В США оживленную трассу засыпало монетами после аварии - ВИДЕО
В США оживленную трассу засыпало монетами после аварии - шоссе было заблокировано на 14 часов.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Всего на дороге оказалось 800 тысяч долларов монетами.
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