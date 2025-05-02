В США оживленную трассу засыпало монетами после аварии

В США оживленную трассу засыпало монетами после аварии - шоссе было заблокировано на 14 часов. 

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Всего на дороге оказалось 800 тысяч долларов монетами.