Сколько стоит авто и декор на свадьбу в Азербайджане?

Весна и лето - традиционное время для свадеб, когда спрос на аренду автомобилей и их оформление значительно возрастает.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Xəzər TV, стоимость аренды варьируется в зависимости от бренда авто и расстояния маршрута: минимальная цена начинается от 100 манатов, а в отдельных случаях может доходить до 1 500 манатов. Так, например, аренда автокортежа из четырёх машин обойдётся как минимум в 700 манатов.

Цены на украшение автомобилей зависят от выбранных материалов и набора услуг: оформление стоит от 30 до 200 манатов. Наиболее бюджетным вариантом считаются декоративные (искусственные) цветы, в то время как композиции из живых белых цветов считаются самыми дорогими. Если автомобиль будет вести сам жених, а не предоставленный компанией водитель, стоимость аренды может увеличиться на 50 манатов, поскольку компании учитывают повышенные риски.

Специалисты рекомендуют заранее заботиться об аренде свадебного автомобиля - минимум за месяц до торжества. В противном случае выбор будет ограничен, и найти подходящую машину будет значительно труднее.

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