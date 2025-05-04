Индия прячется от расследования, Пакистан требует справедливости

Отказ Индии от международного расследования трагического инцидента в Пахалгаме, унесшего жизни 26 туристов, свидетельствует о страхе перед проверкой, тогда как открытость Пакистана демонстрирует готовность к сотрудничеству в рамках международных норм.

Об этом в интервью Day.Az сказал директор Центра исследований Центральной Азии и Евразии Института мира и дипломатических исследований Пакистана Мухаммад Асиф Нур.

По его словам, требование правительства Пакистана о беспристрастном и заслуживающем доверия международном расследовании инцидента в Пахалгаме является преднамеренной и стратегической позицией, основанной на ответственности.

"Поступая так, Пакистан не только подтверждает свою приверженность борьбе с терроризмом, но и устанавливает четкий стандарт того, что национальные нарративы должны подкрепляться доказательствами, а не эмоциями или политической целесообразностью. Призыв к нейтральному расследованию также отражает уверенность в позиции Пакистана, зная, что не существует никакой проверяемой связи с атакой. Исламабад пытается избежать модели, когда обвинения используются для эскалации напряженности и оправдания политических решений, не связанных с фактами", - отметил директор центра.

Он подчеркнул, что отказ Индии принять это предложение свидетельствует о боязни проверки, в то время как открытость Пакистана показывает готовность сотрудничать с мировыми нормами.

"В нынешних условиях усиливающихся обвинений и нарративов, продвигаемых СМИ, позиция Исламабада взвешена и дальновидна. Он позиционирует Пакистан как государство, которое не прячется за пропагандой, а активно призывает к ясности", - пояснил пакистанский эксперт.

Отвечая на вопрос об опасности и провокационности действий Индии по блокированию водных ресурсов, которые могут привести к росту напряжённости в регионе, эксперт Мухаммад Асиф Нур, что попытка Индии приостановить действие Договора о водах Инда является как безрассудной, так и дестабилизирующей.

"Договор является одним из немногих прочных рамок, переживших войны и дипломатические срывы на протяжении более шести десятилетий. Вмешательство в него равносильно превращению общего ресурса в инструмент давления, что в корне меняет уравнение мира и войны в регионе. Система реки Инд обеспечивает продовольственную, водную и энергетическую безопасность Пакистана. Любое нарушение ее течения напрямую угрожает жизни и средствам к существованию более 240 миллионов человек. Такой шаг не является символическим. Он материален, ощутим и провокационен", - уточнил директор центра.

Он заявил, что если Индия считает, что превращение воды в оружие может быть сделано без последствий, то она недооценивает стратегическую серьезность такого акта.

"Пакистан дал понять, что любая такая попытка будет истолкована как акт агрессии. Выбор Индии использовать воду в качестве рычага создает новый уровень риска, особенно когда уже существуют другие горячие точки, такие как Кашмир и приграничные стычки. Это подрывает доверие и ставит под сомнение давние соглашения, что может повлиять на региональные договоренности далеко за пределами двусторонних отношений. Международное сообщество заинтересовано в предотвращении краха таких основополагающих договоров, иначе созданный им прецедент выйдет за пределы Южной Азии", - констатировал пакистанский эксперт

В то же время Мухаммад Асиф Нур добавил, что скорость и определенность, с которой Индия обвинила Пакистан, не инициировав расследование или не собрав проверяемую разведывательную информацию, указывают на политически спланированный ответ, а не на оценку, основанную на безопасности.

"Отсутствие надлежащей правовой процедуры указывает на то, что повествование было заранее подготовлено и ждало своего часа. Это подрывает как доверие, так и стремление к справедливости. Когда государство реагирует таким образом, особенно после национальной трагедии, это вызывает опасения относительно того, является ли его целью правда или выгода. Выдвигая обвинения в мировой дискурс без доказательств, Индия пытается сформировать восприятие до того, как появятся факты. Эта тактика не нова. Она отражает аналогичные шаги после предыдущих инцидентов, которые впоследствии были оспорены или опровергнуты", - отметил он.

Кроме того, директор центра подчеркнул, что игнорирование основных стандартов атрибуции в случаях терроризма подрывает международные рамки сотрудничества.

"Это политизирует трагедию, превращает горе в оружие и отвлекает внимание от внутренних пробелов в безопасности. Для Пакистана такие обвинения влекут за собой репутационные издержки, даже если они необоснованны. Для Индии издержкой является подрыв ее надежности как источника достоверных заявлений о безопасности. Мир не может позволить себе основывать стратегические ответы на неподтвержденных утверждениях. Доказательства должны быть отправной точкой, а не второстепенной мыслью", - уточнил эксперт.

Мухаммад Асиф Нур заявил, что продолжение подобной риторики грозит Индии дипломатической изоляцией и чрезмерным расширением её стратегических обязательств.

"Если Индия продолжит предпринимать односторонние действия, которые нарушают установленные договоры, игнорировать призывы к независимым расследованиям и подавлять инакомыслие, она может потерять доверие. Поддержка определенных внешних игроков может способствовать эскалации, но эта поддержка является транзакционной. Когда эскалация достигает точки более широкой дестабилизации, эти же державы могут сменить позиции. Предположение Индии о том, что экономические и оборонные связи обеспечивают ей стратегическое прикрытие, может сработать в краткосрочной перспективе, но длительная нестабильность в Южной Азии влияет на доверие инвесторов, глобальные энергетические маршруты и динамику региональной торговли", - пояснил директор центра.

Он заявил, что рассказ о том, что она является ответственным региональным якорем, не выдерживает критики, если Индия постоянно обходит многосторонние процессы.

"Милитаризация воды, ограничение гражданских свобод в Кашмире и обвинение Пакистана без доказательств - все это шаги, которые вызывают ответную реакцию. Страны Персидского залива, Центральной Азии и даже Юго-Восточной Азии внимательно следят, поскольку не хотят еще одной зоны нестабильности в Азии. Пакистан, со своей стороны, выстраивает альянсы посредством кооперативной дипломатии и многосторонних платформ. Если Индия продолжит идти по пути провокаций, она может оказаться загнанной в дипломатический угол, особенно если региональные страны начнут рассматривать ее как источник нестабильности, а не баланса", - заключил Мухаммад Асиф Нур.

Хаял Хатамзаде