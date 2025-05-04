https://news.day.az/world/1749984.html Париж на грани бунта - ВИДЕО Париж на грани бунта после стрельбы при задержании. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. На северо-востоке Парижа полицейские открыли огонь по нарушителю ПДД - 18-летний француз получил ранение в бедро, пытаясь отбить свой кроссовый мотоцикл. Во время стычки пострадал и один из стражей порядка.
Париж на грани бунта - ВИДЕО
Париж на грани бунта после стрельбы при задержании.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
На северо-востоке Парижа полицейские открыли огонь по нарушителю ПДД - 18-летний француз получил ранение в бедро, пытаясь отбить свой кроссовый мотоцикл.
Во время стычки пострадал и один из стражей порядка. Среди местных уже звучат призывы к расправе над полицией, в район стягиваются дополнительные силы.
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