Париж на грани бунта после стрельбы при задержании.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

На северо-востоке Парижа полицейские открыли огонь по нарушителю ПДД - 18-летний француз получил ранение в бедро, пытаясь отбить свой кроссовый мотоцикл.

Во время стычки пострадал и один из стражей порядка. Среди местных уже звучат призывы к расправе над полицией, в район стягиваются дополнительные силы.