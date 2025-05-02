https://news.day.az/world/1749726.html В Ереване найден мертвым наблюдатель ЕС В отеле в Ереване найдено тело одного из наблюдателей миссии Европейского Союза в Армении. Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, по предварительной информации, наблюдатель скончался от инфаркта. Проводится расследование.
В Ереване найден мертвым наблюдатель ЕС
В отеле в Ереване найдено тело одного из наблюдателей миссии Европейского Союза в Армении.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, по предварительной информации, наблюдатель скончался от инфаркта.
Проводится расследование.
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