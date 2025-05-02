https://news.day.az/world/1749726.html

В Ереване найден мертвым наблюдатель ЕС

В отеле в Ереване найдено тело одного из наблюдателей миссии Европейского Союза в Армении. Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, по предварительной информации, наблюдатель скончался от инфаркта. Проводится расследование.