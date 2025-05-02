В Ереване найден мертвым наблюдатель ЕС

В отеле в Ереване найдено тело одного из наблюдателей миссии Европейского Союза в Армении.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, по предварительной информации, наблюдатель скончался от инфаркта.

Проводится расследование.