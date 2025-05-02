Названы лучшие видеокарты Nvidia

Портал TechRadar опубликовал список лучших видеокарт Nvidia на 2025 год, которые подходят как для игр, так и для профессиональной работы, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Лидирующую позицию заняла GeForce RTX 5070 Ti на 16 ГБ. Эта модель получила высокие оценки за оптимальное соотношение цены и производительности, высокие результаты в 1440p-гейминге и достойное качество в 4K. Единственным недостатком называют недоступность видеокарты по рекомендованной розничной цене.

Второе место в рейтинге заняла GeForce RTX 4060, которую называют удачным бюджетным решением Nvidia. Эта видеокарта обеспечивает стабильную работу в 1080p и способна запускать некоторые игры в 1440p благодаря технологиям DLSS и генерации кадров. Однако ограниченный объем видеопамяти в 8 ГБ может сказаться на производительности в долгосрочной перспективе.

Замыкает тройку лидеров GeForce RTX 5080 - субфлагманская модель с характеристиками, приближенными к RTX 4090, но по более доступной цене. Следом в списке идут флагманская RTX 5090 и RTX 4070 Super.