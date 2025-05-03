Газификация населения в Ханкенди идет полным ходом

Производственное объединение "Азеригаз" Азербайджанской государственной нефтяной компании (SOCAR) проводит восстановительные и строительные работы в инфраструктуре поставок природного газа в городе Ханкенди.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в субботу Trend в отделе по связям с общественностью Службы восстановления,

Строительства и управления в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах проводятся работы по реконструкции и восстановлению для обеспечения города природным газом.

В Ханкенди уже 1300 абонентов обеспечены природным газом, а 15 промышленных объектов получили газоснабжение. В связи с Великим возвращением продолжаются работы по прокладке газовых сетей в населенных пунктах Ходжалы - Хан юрду и Тезебина, которые предусмотрены для переселенных жителей.

Отметим, что население Ханкенди обеспечено бесперебойным снабжением питьевой водой, природным газом и электрической энергией.