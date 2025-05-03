Самые мощные в мире смартфоны

Разработчики бенчмарка AnTuTu опубликовали апрельский рейтинг производительности Android-смартфонов, в котором топ-3 заняли устройства Vivo, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Лидером списка признан фотофлагман Vivo X200 Ultra на базе мощного чипа Snapdragon 8 Elite, благодаря чему средний результат этого смартфона в бенчмарке AnTuTu составляет 2,95 млн баллов. За ним следуют Vivo X200s на разогнанном чипе MediaTek Dimensity 9400+ (2,91 млн) и Vivo X200 Pro с базовым Dimensity 9400 (2,87 млн).

Четвертое и пятое места заняли iQOO 13, набирающий 2,86 млн баллов, и Oppo Find X8 Ultra Satellite Communication Edition (2,82 млн), работающие на Snapdragon 8 Elite.

Следом идут Oppo Find X8s+ на Dimensity 9400+ (2,81 млн), новый OnePlus 13T (2,75 млн) и OnePlus Ace 5 Pro (2,74 млн), за производительность которых отвечает Snapdragon 8 Elite.

Девятое и десятое места достались iQOO Neo10 Pro с чипом Dimensity 9400 (2,74 млн) и OnePlus 13 на базе Snapdragon 8 Elite, набирающий в среднем 2,73 млн баллов в AnTuTu.

Отмечается, что в топ вошли смартфоны, предназначенные для китайского рынка. Часть из них также представлены на глобальном рынке, однако на международном уровне подборка будет выглядеть иначе.