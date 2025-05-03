Мухтар Бабаев о внедрении новых технологий для устойчивого развития сельского хозяйства
Развитие агропарков должно поддерживаться применением инновационных методов.
Об этом сказал представитель Президента Азербайджанской Республики по вопросам климата Мухтар Бабаев сегодня на Форуме по развитию агробизнеса в Баку, сообщает Day.Az.
"По данным Всемирной метеорологической организации (WMO) и ФАО, за последние 30 лет стихийные бедствия нанесли ущерб сельскому хозяйству на сумму около 3,8 триллиона долларов США, это в среднем 123 миллиарда долларов США в год или 5% годового мирового ВВП в сфере сельского хозяйства", - добавил он.
Он отметил, что исследования и внедрение новых технологий имеют большое значение для устойчивого развития сельского хозяйства в условиях изменения климата.
"Подобно тому, как изменение климата отрицательно сказывается на сельском хозяйстве, сельскохозяйственная деятельность является одним из факторов, способствующих изменению климата. В настоящее время около 20% парниковых газов, образующихся во всем мире, связаны именно с этой сферой", - сказал М. Бабаев.
По его словам, в прошлом году внимание международного сообщества было сосредоточено на нашей стране, особенно на работе, проводимой в области охраны окружающей среды и предотвращения изменения климата.
"Проведение Азербайджаном 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата, являющейся высшей платформой для глобальных климатических дискуссий, является ярким примером оказанного высокого доверия, успешного сотрудничества с международными организациями. Принимая COP29, наша страна запустила глобальные инициативы, охватывающие энергетику, городское планирование, финансы, сельское хозяйство, развитие человеческого капитала и другие сферы. Эти инициативы включают инклюзивные подходы к борьбе с изменением климата. Инициатива "Бакинская климатическая гармония для фермеров", представленная при совместной инициативе председательства COP29, министерства сельского хозяйства и ФАО, создана с целью расширения возможностей женщин и молодых фермеров, создания климатоустойчивых сельских общин и усиления обмена знаниями. Эта инициатива объединяет более 90 глобальных и региональных программ, поддерживает устойчивое развитие в сельских районах и способствует привлечению инвестиций в данную сферу.
Бакинская финансовая цель, представленная во время COP29, установила новую годовую цель в размере 300 миллиардов долларов США, утроив предыдущее годовое обязательство в размере 100 миллиардов долларов США, и была поставлена цель довести эту сумму до 1,3 триллиона долларов США к 2035 году. В результате COP29 начал действовать Фонд возмещения потерь и ущерба как новый финансовый механизм. Этот фонд создает особые возможности поддержки для уязвимых регионов и фермерских сообществ, наиболее пострадавших от изменения климата", - сказал М.Бабаев.
Он отметил, что во время COP29 завершились переговоры по углеродным рынкам, были приняты правила, регулирующие рыночное и нерыночное сотрудничество в соответствии со статьей 6 Парижского соглашения. "Это позволит мобилизовать 1 триллион долларов США в год через углеродные рынки и сократить расходы стран на выполнение климатических планов до 250 миллиардов долларов США. В сельском хозяйстве эти механизмы также могут быть использованы в целях сокращения выбросов, сохранения земельных и водных ресурсов", - сказал М. Бабаев.
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