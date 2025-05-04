Мощный взрыв на электростанции в Иране - ВИДЕО
Сообщается о мощном взрыве на электростанции в иранском Кередже, крупном городе-спутнике столичного Тегерана
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Отмечается, что практически одновременно землетрясение магнитудой 4,0 по шкале Рихтера произошло к западу от Тегерана на глубине 8 км. Государственные СМИ сообщили о землетрясении сразу после взрыва.
В соцсетях предполагают, что землетрясение было зафиксировано в результате мощного взрыва на электростанции.
Взрыв и пожар на электростанции уже окружены массой противоречивых слухов, от пролёта истребителей и работы ПВО, до очередной "диверсии с понятным заказчиком".
UPD. По некоторым данным, пожар произошел на картонной фабрике, расположенной рядом с электростанцией.
Электроснабжение было отключено в Савджболахе, Чахарбаге и в большей части Кереджа.
UPD 2. По всей видимости, на картонажной фабрике вспыхнул пожар, в результате которого была повреждена местная электростанция, что привело к отключению электроэнергии.
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