Мощный взрыв на электростанции в Иране

Сообщается о мощном взрыве на электростанции в иранском Кередже, крупном городе-спутнике столичного Тегерана

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Отмечается, что практически одновременно землетрясение магнитудой 4,0 по шкале Рихтера произошло к западу от Тегерана на глубине 8 км. Государственные СМИ сообщили о землетрясении сразу после взрыва.

В соцсетях предполагают, что землетрясение было зафиксировано в результате мощного взрыва на электростанции.

Взрыв и пожар на электростанции уже окружены массой противоречивых слухов, от пролёта истребителей и работы ПВО, до очередной "диверсии с понятным заказчиком".

UPD. По некоторым данным, пожар произошел на картонной фабрике, расположенной рядом с электростанцией.

Электроснабжение было отключено в Савджболахе, Чахарбаге и в большей части Кереджа.

UPD 2. По всей видимости, на картонажной фабрике вспыхнул пожар, в результате которого была повреждена местная электростанция, что привело к отключению электроэнергии.