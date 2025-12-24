Prezident İlham Əliyev və Birinci xanım Mehriban Əliyeva Xankəndi şəhərində Zəfər parkının açılışında iştirak ediblər

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və Birinci xanım Mehriban Əliyeva dekabrın 24-də Xankəndi şəhərində Zəfər parkının açılışında iştirak ediblər.

Day.Az bu barədə AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir.

