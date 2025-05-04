В I квартале 2025 года экономика США сократилась из-за потока импортных товаров, закупаемых предприятиями, стремящимися избежать высоких издержек. Об этом сообщило агентство Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Авторы этой публикации убеждены, что такая статистика подчеркивает разрушительный характер хаотичной тарифной политики президента США Дональда Трампа. Валовой внутренний продукт (ВВП) снизился на 0,3 процента, хотя ранее экономисты прогнозировали рост этого показателя. Однако в марте дефицит торговли товарами вырос до исторического максимума.

Кроме того, потребительская уверенность приблизилась к пятилетнему минимуму, а деловые настроения резко ухудшились. Инфляция усилилась и, как ожидается, продолжит расти в течение года.