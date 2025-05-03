Азербайджан и ОАЭ обсудили развитие экономического сотрудничества
Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров встретился с министром инвестиций ОАЭ, управляющим и генеральным исполнительным директором Abu Dhabi Development Holding Company Мухаммадом Хасаном Аль Сувайди.
Об этом в субботу сообщили Day.Az в министерстве экономики Азербайджана.
"На встрече были обсуждены возможности увеличения взаимных инвестиций.
Также были подчеркнуты дружеские и братские отношения между Азербайджаном и ОАЭ, расширение торгово-экономических связей и важность инвестиций ОАЭ в сектор возобновляемой энергетики Азербайджана.
Было отмечено, что благоприятная бизнес-среда нашей страны, стратегическое географическое положение, богатые ресурсы и быстрое развитие ненефтяной промышленности создают привлекательные возможности для инвесторов.
Эффективное использование этих возможностей имеет большое значение для продвижения инвестиционных отношений и расширения партнерских отношений между субъектами предпринимательства.
Стороны рассмотрели возможности дальнейшего укрепления экономической интеграции между двумя странами, установления новых партнерских отношений и увеличения взаимных инвестиций",- говорится в сообщении ведомства.
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