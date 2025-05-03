https://news.day.az/society/1749858.html Жители Абшерона сдали в полицию 21 единицу оружия В рамках операций против незаконного оборота наркотиков в Абшеронском районе выявлены три факта правонарушений. Как передает Day.Az со ссылкой на Министерство внутренних дел, задержаны 10 человек, находившиеся в розыске за преступления против собственности и по другим основаниям. По горячим следам раскрыто 6 преступлений.
Жители Абшерона сдали в полицию 21 единицу оружия
В рамках операций против незаконного оборота наркотиков в Абшеронском районе выявлены три факта правонарушений.
Как передает Day.Az со ссылкой на Министерство внутренних дел, задержаны 10 человек, находившиеся в розыске за преступления против собственности и по другим основаниям. По горячим следам раскрыто 6 преступлений.
Выявлены лица, занимавшиеся незаконной уличной торговлей, бродяжничеством, попрошайничеством и ведущие асоциальный образ жизни. Также выявлено 23 случая мелкого хулиганства.
В результате профилактических мероприятий граждане добровольно сдали в полицию 21 единицу оружия и боеприпасов.
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