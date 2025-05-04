Стартовал «Бакинский марафон 2025»

По инициативе Фонда Гейдара Алиева дан старт "Бакинскому марафону 2025".

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, к участию в соревновании, проходящем под девизом "Победи ветер", зарегистрировалось около 28 тысяч человек.

Бакинский марафон проводится уже в восьмой раз. В этом году в нем принимают участие известные общественно-политические деятели, деятели искусства, представители интеллигенции - всего более 200 официальных и почетных гостей.

Наряду с гражданами Азербайджана, в марафоне участвуют иностранцы, живущие и работающие в нашей стране, а также гости из других государств - Германии, США, Австралии, Бахрейна, Объединенных Арабских Эмиратов, Великобритании, Франции, Индии, Испании, Италии, Канады, Нидерландов, Узбекистана, Польши, России, Турции, Украины и других стран.

В шествии, состоявшемся до начала марафона, принимали участие люди с ограниченными возможностями здоровья и дети с синдромом Дауна.

Бакинский марафон, проводимый с 2016 года, ставит своей целью поддержку развития спорта и пропаганду здорового образа жизни.

Хотя официальный старт был дан в 10:00 утра, атмосфера спортивного праздника ощущалась на Площади Государственного флага еще задолго до этого - уже с 7 часов. В зоне для спортсменов проводились занятия йогой и разминка, в "фан-зоне" выступали диджеи, были организованы различные развлечения и интерактивные игры.

Маршрут марафона, старт и финиш которого расположены на Площади Государственного флага, пролегает по Приморскому бульвару и центральным улицам и проспектам столицы, охватывая дистанцию в 21 километр.