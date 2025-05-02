Президент Ильхам Алиев выделил средства на ремонтно-восстановительные работы в святилище Пир Гасан

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о выделении средств на проведение ремонтно-восстановительных работ в святилище Пир Гасан, расположенном в поселке Мардакан Хазарского района города Баку.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно распоряжению, на проведение ремонтно-восстановительных работ в святилище Пир Гасан, расположенном в поселке Мардакан Хазарского района города Баку, из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2025 год резервного фонда Президента Азербайджанской Республики Государственному комитету Азербайджанской Республики по работе с религиозными структурами выделены 550,0 (пятьсот пятьдесят) тысяч манатов.

Министерство финансов Азербайджанской Республики должно обеспечить финансирование в указанном размере.

Кабинет министров Азербайджанской Республики должен решить вопросы, вытекающие из этого распоряжения.