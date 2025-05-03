Рубио будет совмещать эти 2 должности

Белый дом планирует, что госсекретарь США Марко Рубио будет совмещать должности госсекретаря и помощника президента по национальной безопасности по меньшей мере полгода.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом со ссылкой на источники сообщила газета Politico.

"Марко Рубио, как ожидается, будет исполнять обязанности госсекретаря и советника по национальной безопасности в течение как минимум шести месяцев, и, по словам трех высокопоставленных сотрудников Белого дома, ряд ведущих советников президента Дональда Трампа заинтересован в том, чтобы сделать это положение постоянным", - говорится в статье.

"Это не планировалось в качестве временной меры", - приводит Politico слова одного из собеседников.

Как отметил один из источников издания, Рубио не планировал занять должность советника по нацбезопасности - его попросили сделать это лично президент Дональд Трамп и глава его аппарата.

Трамп 1 мая сообщил, что занимавший ранее пост советника по национальной безопасности Майкл Уолтц будет назначен постоянным представителем США при ООН.

Последний раз должности госсекретаря и помощника президента по национальной безопасности с 1973 по 1975 год совмещал Генри Киссинджер.