Женщина на «Гелендвагене» въехала в террасу кафе в Петербурге

Женщина на белом "Гелендвагене" въехала в террасу летнего кафе в Санкт-Петербурге. Об этом пишет паблик "ВКонтакте" "Дорожный инспектор", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Нетрезвая водительница за рулем дорогого автомобиля марки "Мерседес" не справилась с управлением и въехала в людей, которые стояли возле летней террасы кафе на улице Рубинштейна. В результате ее действий травму получил 32-летний гражданин Сирии - он попал под колеса и сломал голень.

Возмущенные посетители кафе бросились к машине в надежде остановить правонарушительницу, но женщина скрылась с места происшествия. Позже ее догнали и задержали сотрудники ДПС, она отказалась от освидетельствования.