В Баку пройдут съемки эпизодов фильма об Отечественной войне

Продолжаются съемки художественного фильма "44", посвященного Отечественной войне.

Как сообщает в субботу Day.Az, 4 мая в центральной части Баку пройдут съемки некоторых эпизодов фильма.

Отметим, что в связи с предстоящим в этот день "Бакинским марафоном 2025" будет временно ограничено движение автомобилей по ряду улиц и проспектов. Пользуясь ограничением движения автомобилей на отдельных дорогах, проведение съёмок фильма на этих территориях предусмотрено в утренние часы - с 04:00 до 09:45.

Съемки художественного фильма "44", посвященного пути к исторической Победе в Отечественной войне, наряду с городом Баку, также проводились в Агдаме, Джебраиле, Физули, Гяндже, Гадруте, Ханкенди, Ходжавенде, Шуше и других регионах.