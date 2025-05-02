Армия Израиля сообщила о втором ракетном запуске из Йемена

Израильские военные зафиксировали новый запуск ракеты со стороны Йемена.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила армейская пресс-служба.

Согласно ее заявлению, снаряд движется в направлении израильской территории. "Системы противовоздушной обороны работают над перехватом угрозы. Населению предписано следовать указаниям тылового командования", - говорится в сообщении.

Из-за ракетной угрозы во многих районах в северной части страны объявлена воздушная тревога.

Это второй с начала суток обстрел Израиля со стороны Йемена. Ранним утром военные сообщили о перехвате одной ракеты, она была перехвачена за пределами израильского воздушного пространства.