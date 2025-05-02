https://news.day.az/society/1749619.html Ветер в Азербайджане стал причиной гибели водителя В поселке Гаджи Зейналабдин города Сумгайыт ветер снес забор, есть погибший. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, из-за сильного ветра забор обрушился на автомобиль марки "КамАЗ", принадлежащий Натигу Агвердиеву, 1980 (г.р.). От полученных травм водитель скончался на месте происшествия. По факту проводится расследование.
Ветер в Азербайджане стал причиной гибели водителя
В поселке Гаджи Зейналабдин города Сумгайыт ветер снес забор, есть погибший.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, из-за сильного ветра забор обрушился на автомобиль марки "КамАЗ", принадлежащий Натигу Агвердиеву, 1980 (г.р.).
От полученных травм водитель скончался на месте происшествия.
По факту проводится расследование.
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