https://news.day.az/society/1749619.html

Ветер в Азербайджане стал причиной гибели водителя

В поселке Гаджи Зейналабдин города Сумгайыт ветер снес забор, есть погибший. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, из-за сильного ветра забор обрушился на автомобиль марки "КамАЗ", принадлежащий Натигу Агвердиеву, 1980 (г.р.). От полученных травм водитель скончался на месте происшествия. По факту проводится расследование.