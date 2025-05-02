TikTok оштрафовали

Ирландская комиссия по защите данных оштрафовала принадлежащий китайской компании ByteDance сервис TikTok на €530 млн за якобы произошедшую передачу данных европейских пользователей в Китай.

Как передает Day.Az, об этом говорится в заявлении регулятора, который указывает на нарушение сервисом регламента ЕС по защите персональных данных.

"Решение включает административные штрафы на общую сумму €530 млн и предписание, обязывающее TikTok привести свою обработку данных в соответствие с требованиями в течение шести месяцев. Решение также включает в себя распоряжение о приостановке передачи данных TikTok в Китай, если обработка данных не будет приведена в соответствие в указанный срок", - отмечается в заявлении комиссии.

Этот штраф стал третьим по величине из когда-либо выписанных ирландским регулятором. Ранее корпорация Meta (признана в РФ экстремистской и запрещена) была оштрафована на €1,2 млрд , а технологический гигант Amazon получил €746 млн взысканий. Сам TikTok ранее также получал штраф от регулятора на €345 млн за предполагаемые нарушения в обработке персональных данных несовершеннолетних.