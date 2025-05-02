В Азербайджане проведен ряд реформ в секторе такси

С 1 июля 2024 года в Азербайджане начались реформы в сфере такси.

Как передает Day.Az, об этом сообщил Вели Мамедов, глава Департамента коммуникаций Агентства наземного транспорта (AYNA) Министерства цифрового развития и транспорта, на панельной сессии II Форума "Общественные процессы в плоскости СМИ" в Баку, организованной MEDİA.

Мамедов отметил, что реформы проходят успешно. Он подчеркнул, что ранее СМИ часто освещали жалобы на качество услуг такси. В настоящее время около 27 тыс. автомобилей имеют пропускные карты, в то время как год назад этот показатель составлял 67 тыс. Таким образом, количество такси в два раза сократилось.

Он добавил, что сокращение числа такси благоприятно влияет на городскую среду: "Число поездок на короткие расстояния (0-3 км) значительно снизилось, так как люди предпочитают идти пешком".